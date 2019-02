Sor sustine ca ii ducea lui Dodon genti pline cu... ceva: "Uitati-va bine la aceasta geanta, pot sa o aduc la Presedintie, poate mirosul ei sau marimea ei, o sa va aduca aminte de ceva, Igor Nicolaevici?" - VIDEO

Revenim cu detalii

Ilan SOR, LIDER PARTIDUL SOR : "Presedintele tarii, Igor Dodon, mi-a amenintat familia - sotia si copilul. Amenintarile au fost transmise unor cunoscuti si astfel au ajuns la mine. A zis ca pe familia mea o asteapta mari probleme. El sustine ca la rugamintea lui, oamenii lui si FSB-ul va organiza aceste probleme. Ca o sa-mi intenteze mie si familiei mele dosare penale in Rusia. Asa el vrea sa puna presiuni asupra mea ca sa nu-l critic si sa nu spun oamenilor adevarul despre el. Nu este prima data cand Dodon incearca sa ma ameninte, dar ceea ce se intampla acum este deja prea de tot. Incearca sa puna presiuni asupra mea ca sa ies din cursa electorala.

Rog toti observatorii care monitorizeaza campania electorala sa observe presiunile si amenintarile lui Dodon asupra Partidului Sor. Va rog sa luati masuri.

Sunt surprins ca Igor Nicolaevici acum imi ameninta familia si ma ameninta pe mine, avand in vedere ca pana acum am avut relatii bune - pana cand am intrat in politica. Eu mereu l-am ajutat. Dodon de nenumarate ori, din contul meu, a vizitat Moscova. A zburat cu avioanele mele, a mers cu masinile mele si a stat in casele mele. Noi doi am petrecut timpul impreuna in Moscova, am stat la o masa, am mancat impreuna cu familiile noastre. Impreuna am zburat in mai multe orase, cu avioanele mele. Am fost impreuna la Monaco, la un meci de fotbal, asa cum fac prietenii. Am incercat sa creez o atmosfera placuta, prieteneasca pentru Igor Nicolaevici. Niciodata nu aveam sa vorbesc despre asta, pana acum cand Dodon a inceput sa-mi ameninte familia.

Nu inteleg de ce presedintele tarii se baga in aceste treburi, in loc sa ma ajute sau sa nu ma incurce in campanie, el ma ameninta pe mine si familia mea.

I-am acordat lui Dodon sprijin financiar considerabil, in doua campanii electorale. Asa cum a facut si Veaceslav Platon. Poate pe el il va amnistia, asa cum i-a promis.

Uitati-va, nu degeaba am venit cu aceasta geanta. Uitati-va la aceasta geanta. In ea au fost multe... de ceva... pe care personal Igor Dodon le-a primit de la mine.

Pot sa duc aceasta geanta la Presedintie, poate mirosul ei sau marimea ei, o sa va aduca aminte de ceva, Igor Nicolaevici?

In cazul in care Dodon a uitat de aceste momente sau sustine ca asta nu este adevarat, il rog sa zica asta public. Sa vedem.

Eu azi am zis doar unele lucru care ne-au legat pe mine si Dodon. Daca nu va inceta amenintarile eu voi face publice unele lucruri pe care el sigur nu si le doreste sa si le aminteasca."

Primarul de Orhei, Ilan Sor, a fost retinut in mai 2015 in dosarul fraudelor de la BEM si condamnat de prima instanta la 7 ani si jumatate de inchisoare in penitenciar de tip semi-inchis.

O decizie definitiva inca nu exista, iar Sor se plimba in libertate. Acum un an, dosarul sau a fost transferat la Curtea de Apel Cahul, care inca nu a luat o decizie, asa cum sedintele sunt amanate in lant.

