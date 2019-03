Soseaua Chisinau - Leuseni a fost invaluita de miros de carne coapta. Soarele a fost generos, asa ca mai multi oameni si-au luat familiile si au incins gratarele la iarba verde - VIDEO

Grigore Cojusneanu este astazi omagiat. A implinit 30 de ani, iar cu aceasta ocazie a dat o petrecere la iarba verde.

Grigore COJUSNEANU, OMAGIAT: „Suntem obositi de aerul din oras asa ca am iesit. Ne asteptam sa iasa soarele. In primul rand am facut focul, facem gratarul si mai departe vedem ce urmeaza.”





Ca sa-i spuna la multi ani au venit si cei trei frati ai lui. Impreuna acestia au depanat amintiril din copilarie.

Igor COJUSNEANU, FRATELE: „Toata saptamana munceam si asteptam cu nerabdare sa vina weekend-ul sa jucam fotbal cu baietii din mahala.”

Pana a se aseza la masa, atat invitatii cat si gazda au avut de lucru.

Alaturi de gratar a fost intinsa o masa plina cu bucate, iar la cativa metri distanta, cei mici se leganau intr-un hamac.

Si pentru ca zilele de nastere au fost astazi principalul motiv de petrecere, la cativa kilometri distanta am gasit un alt omagiat.

Desi a trecut de prima tinerete, barbatul spune ca in suflet se simte inca adolescent.

„Ce varsta impliniti astazi? 20 plus 20 si inca cinci.”

Si daca tot este zi de nastere, de la petrecere nu au lipsit cadourile.

Sotia barbatului a avut grija ca masa de sarbatoare sa fie aranjata ca la carte.

„Peste copt la gratar, ciuperci avem si cascaval, sunca, ardei, salata avem de toate.”

Iar acesti tineri ne-au spus ca nu au nevoie de motiv de sarbatoare pentru a incinge gratarul.

„Ce ati pregatit ? Carnaciori si ceafa de porc. Afara e frumos, e soare deja e timpul de gratare.”

Si maine vom avea parte de vreme frumoasa. Daca astazi s-au inregistrat maxime 15 grade Celsius, maine, mercurul din termometre va urca pana la 23 de grade.