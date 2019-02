Sotia lui Ilan Sor, Jasmin, este fericita pentru ca, spune ea, sotul ei a ajuns acolo unde ii este locul - in Parlament - VIDEO

“ Ce parere aveti ca partidul lui SOR a intrat in Parlament? - Sunt bucuros, am votat pentru el. Ce a promis ca o sa faca pentru tara pentru Orhei?- De cate ori a povestit el, a spus ce nu stiti! Uitati-va, nu vedeti ce regula e la noi in Orhei, Cred ca nu o sa ne lase pe noi balta.”

“ Ei, ce o sa faca ce a promis la lume la pensioneri cred ca asta o sa faca.- A promis ca o sa faca Moldova ca Monaco?- Ei cum spune asa se aude, sa-l ajute Dumnezeu.”

Nu l-am gasit astazi pe Ilan Sor la locul de munca pentru a-l intreba daca va ramane primar sau isi va muta fotoliul in Parlament.

“ Toti sunt plecati in teritoriu nimeni nu poate sa va vorbeasca decat Alina Sargu.”

Purtatorul de cuvant a lui Sor, Alina Sargu, ne-a spus ca primarul de Orhei inca nu a luat o decizie si ca in curand isi va anunta pozitia. Cat Ilan Sor se mai gandeste, sotia acestuia, interpreta Jasmin, a scris pe o retea de socializare ca este mandra ca sotul ei a ajuns in Parlament si ca ea era sigura de acest lucru. Nici pe Marina Tauber nu am gasit-o la primaria de la Jora de Mijloc, iar subalternii sai nu stiau unde este aceasta.

Sergiu DOBROVICI, VICE-PRIMARUL COMUNEI JORA DE MIJLOC: “La moment nu cunosc unde este doamna Tauber.- Ati vorbit cu ea daca ramane la primarie sau pleca in Parlament?-Nu am vorbit cu Doamna Tauber pe tema asta!.”

Localnicii spun ca se tem ca dupa alegeri vor ramane fara primar si doar cu promisiuni.

“Asta nu e bine!-De ce ?- Penru ca nu se stie cine va fi mai departe primar, o sa ne lipseasca.”

“Noi vrem sa fie a noastra si SOR si Marina. Nustiu cum a vrea dar noi pe ea am ales-o de primar. Daca va lasa?- Ei nustiu la noi este lume bolnava si tot pe dansa o vor.”

Partidul SOR ar intra in urmatorul legislativ cu 7 mandate. Ilan Sor si Marina Tauber au iesit invingatori in circumscriptiile pe care au candidat. Cei doi au fost alesi primari la Orhei si, respectiv, la Jora de Mijloc, in urma alegerilor locale din mai, anul trecut.

Tauber figureaza in raportul Kroll, la fel ca si liderul formatiunii. In mai 2015, Ilan Sor a fost retinut in dosarul bancii de Economii si condamnat, ulterior, de prima instanta la sapte ani si jumatate de inchisoare. O decizie definitiva inca nu exista, iar Sor se plimba in libertate. Primarul de Orhei a primit certificatul de integritate si s-a inregistrat fara probleme in cursa electorala.