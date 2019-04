“Va amintiti ce s-a intamplat pe 7 aprilie 2009?" Ce spun oamenii despre violentele din fata parlamentului: "Am fugit la timp ca erau sa impinga cu mine in geamuri" - VIDEO

“-Va amintiti ce s-a intamplat pe 7 aprilie 2009? -S-a facut putina democratie.”

“Imi amintesc cu regret. Eram in strada pe scarile Parlamentului si am fugit la timp ca erau sa impinga cu mine in geamuri. A fost o mare manifestatie unde s-au adunat tinerii pe internet pentru ca nu au fost de acord cu politica de atunci.”

“Nu eram in tara, dar stiu ca aici era revolutie.”

“Pe 7 aprilie eram la lectii la Spiru Haret. Ni s-a spus sa mergem acasa pentru ca sunt proteste destul de violente.”

Eleva era si Cristina. Spune ca de 10 ani, in fiecare primavara, amintirea evenimentelor din aprilie ramane ca o rana deschisa pentru ca la fel ca ea, miile de tineri care au iesit atunci in strada si-au dorit o schimbare, un viitor mai bun. Ea a ramas in tara, insa multi dintre colegi au ales drumul strainatatii.

“Dupa evenimentele din 7 aprilie multi colegi de-ai mei s-au regasit peste hotare pentru ca s-au dezamagit in viata din Republica Moldova. Au ales sa regaseasca intr-o alta comunitate unde sunt respecate drepturile, legislatia.”

Dezamagirea este sentimentul care le-a ramas multora dupa 7 aprilie.

“In afara de faptul ca a fost o revolutie a fost si jaf. Credeti ca va fi lumina in acest caz? Dupa cat timp a trecut numai cred.”

“Cu toate ca au fost facute anchete nici pana acum nu se cunosc rezultatele lor.“