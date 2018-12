Spotul INP in care politistii salveaza oamenii pe strazile capitalei, a fost inspirat de un alt spot realizat anul trecut de o companie de asigurari japoneza. Ce spun cei de la MAI - VIDEO

Spotul in care mai multi inspectori de patrulare au fost filmati cum salveaza oamenii in strada, a fost postat pe retelele de socializare ieri, de ziua politiei. In filmulet, oamenii legii sunt prezentati ca niste super eroi, ei sar in masini din mers, opresc automobile in fata trenului si salveaza pietonii de la accidente.

Nu am reusit sa aflam de la politie cat a costat acest proiect, dar si cine sunt cei care au participat la filmari.

Astazi portalul de stiri Agora.md a publicat un alt spot, care seamana izbitor cu cel publicat ieri de oamenii legii. Acesta a fost realizat in 2017 de o companie japoneza de asigurari, iar protagonistii sunt jucatorii nationale de rugby din Noua Zeelanda, care alearga pe strazile din Tokyo si salveaza trecatorii aflati intr-o situatie de risc.

Reprezentantii ministerului de externe spun ca nu este prima data cand se inspira de la tarile mai dezvoltate si ca nu vad nimic rau in asta.