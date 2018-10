Starea celor noua persoane ranite in urma exploziei din blocul de la Rascani. Ce spun medicii - VIDEO

Potrivit medicilor, noua persoane, printre care si un pompier au fost internate la spitalul Sfanta Treime din capitala. Starea acestora este satisfacatoare.

"S-au adresat 7 pacienti, unul a decedat la spital. O pacienta se afla in stare grava, in sala de operatii. Ceilalti pacienti sunt in afara oricarui pericol."

O explozie devastatoare s-a produs aseara intr-un bloc de locuit de pe bulevardul Moscovei, care a distrus total apartamentele de la patru etaje. Autoritatile municipale anunta ca, pana acum, cel putin trei persoane - un barbat, o femeie si un copil si-au pierdut viata, iar alte, cel putin noua au fost grav ranite.



Intre timp, o femeie de 32 de ani, care se afla in locuinta unde a avut loc explozia e in stare grava la spital si a suferit deja o interventie chirurgicala. Alte cel putin noua persoane sunt internate cu diferite fracturi.

In urma exploziei produse in blocul de pe bulevardul Moscovei, apartamente de la patru etaje - 14, 15, 16 si 17 au fost distruse, iar oamenii au fost evacuati. Cei care nu au unde sa-si petreaca noaptea pot ramane la spitalul Sfanta Treime din capitala sau pot solicita ajutor la Pretura Rascani.

Potrivit autoritatilor, preliminar, explozia s-a produs din cauza unei butelii cu gaz.