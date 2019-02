Statele Unite nu-si vor schimba atitudinea fata de Moldova, indiferent cine va castiga la parlamentare. Americanii isi vor continua proiectele in tara noastra chiar daca la putere vor ajunge pro-rusii - VIDEO

Dereck J. HOGAN, AMBASADORUL AMERICAN LA CHISINAU: “In prezent suveranitatea Moldovei este pusa la incercare. Atat de forte din interior, cat si din afara, iar urmatorul test crucial este deja in plina desfasurare.”

Ambasadorul american si-a inceput in limba romana discursul in fata studentilor de la facultatea de Relatii Internationale a Universitatii de Stat. Oficialul a vorbit despre alegeri si i-a asigurat pe studenti ca SUA nu vor intoarce spatele Moldovei, indiferent de culoarea politica a deputatilor din legislativ.

Dereck Hogan, ambasadorul care si-a inceput mandatul in Moldova la sfarsitul anului trecut, sustine ca americanii au investit in tara noastra circa un miliard si jumatate de dolari, in cei 27 de ani de independenta.

Dereck J. HOGAN, AMBASADORUL AMERICAN LA CHISINAU: “Asistenta noastra, de orice forma, umanitara, economica sau de securitate, ramane stabila. Asta inseamna ca guvernul din Moldova trebuie doar sa isi doreasca asta. Noi nu ii vom ruga pe cei de aici sa ne ia banii.”

Seful misiunii diplomatice ne-a spus ca interactioneaza cu autoritatile centrale pentru ca scrutinul sa se desfasoare liber si democratic.

Dereck J. HOGAN, AMBASADORUL AMERICAN LA CHISINAU: “Guvernul din Moldova a primit o lista de recomandari in legatura cu standardele care trebuie urmate la alegeri.”

Alegerile parlamentare vor avea loc pe 24 februarie 2019.