Statul - bun de plata. Un judecator retinut in flagrant, dar achitat de instante, a cerut despagubiri de 1,6 milioane - ZdG

Judecatorul Gheorghe Popa, retinut in flagrant in urma cu cinci ani si jumatate, dupa ce ar fi acceptat 200 de USD de la un participant intr-un dosar pe care-l avea in gestiune, dar declarat nevinovat ulterior, definitiv si irevocabil, de instanţele de judecata, a actionat statul in judecata, solicitand compensarea unor prejudicii totale de 1,6 milioane de lei. Prima instanta i-a admis partial solicitarea si a decis ca statul este bun de plata, dupa ce i-a incalcat drepturile magistratului, care a revenit, acum un an si jumatate, in functia de judecator.