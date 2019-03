Stomatologi si studenti la medicina din Statele Unite au venit in Moldova ca sa consulte copiii de la Scoala internat din Straseni. Ei vor colabora timp de cateva zile cu o echipa de studenti de la noi - VIDEO

Pe Simion l-am gasit pe holul stomatologiei, asteptandu-si cuminte randul la medic. La cei 13 ani, baiatul spune ca este pentru a treia oara la stomatolog.

”Am venit sa vedem cum e situatia, cum sunt dintii, daca nu-s stricati. -In cazul in care trebuie sa-ti corectezi ceva? -Sunt gata pentru asta. Sa fiu mai sanatos pentru anul viitor.”

Intre timp, prieteni sai de la Gimnaziul Internat din Straseni sunt deja pe scaunul specialistilor. Medicii si studentii roiau in jurul pacientilor.

“Efectuam sigilarea fisurilor pentru a preveni aparitia cariei dentare. -Cum se comporta copiii? -Sunt foarte bravo. In cazul dat copilul are o dantura foarte buna.”

Echipele de stomatologi sunt formate din studenti din SUA, dar si din Moldova, munca carora este coordonata de medici de pe ambele continente.

Diana UNCUTA, SEFA CATEDREI DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICA “PAVEL GODOROJA”: ”Planificam sa tratam circa 60 de copii pe parcursul acestei saptamani. Sunt tratamente usoare, se ofera tratamente de igienta dentara, aplicarea unor opturatii stomatologice.”

Specialistii din SUA, spun ca daca la demararea proiectului lucrau cu echipamente vechi, acum tehnica pusa la dispozitie este la fel de performanta ca cea pe care o au peste ocean.

”Aceasta misiune face parte din proiectul de pace dintre Carolina de Nord si Moldova. Este o actiune educativa, pe langa cea umanitara. -2:15 Scopul nostru e sa cotinuam sa colaboram cat mai mult posibil."

Printre studentii veniti din Carolina de Nord am intalnit-o si pe Biatricia Sinegur, care de fapt este moldoveanca. Tanara s-a mutat cu traiul in SUA cu 14 ani in urma, cand era abia in clasa a treia. Revine in tara al doilea an la rand in cadrul acestui proiect, pentru a-i ajuta pe pici, dar si a-si impartasi experienta de stomatolog.

Marina, care este studenta la Universitatea de Medicina spune ca participa pentru prima data la proiect. Sustine ca satisfactia este dubla cand stie ca este si o actiune umanitara.

”Este o experienta extraordinara deoarece avem posibilitatea sa ajutam si sa lucram. Ne impartasim experentele, tot lucrul este comun si prietenos.”

Copiii spun ca vor reveni la stomatolog cu prima ocazie, mai cu seama ca s-au ales si cu un dar din partea medicilor: o jucarie si o periuta de dinti.

“La stomatolog a fost foarte bine, mi-am facut dintii. E bine sa vii la stomatolog des ca sa nu ti se strice dintii.”

Asistenta medicala dentara gratuita pentru copiii orfani se va incheia joi. Misiunea umanitara are loc al douzecelea an consecutiv si este coordonata de echipa de medici de la Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie Nicolae Testemitanu. Toate cheltuielile de tratament sunt suportate de catre partenerii americani.