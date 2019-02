Strada 31 august plina cu santuri adanci pe carosabil si cratere periculoase pe trotuare - toate zac asa, in timp ce oamenii care trec zilnic pe acolo spun ca rar vad muncitori sa lucreze - VIDEO

Pe strada 31 august pentru soferi nu este prea clar pe ce banda se pot deplasa. Pe unele portiuni gropi mari si santuri stau de luni de zile acoperite de pietris.

In jurul acestui sant, sapat chiar in spatele Gradinii Publice Stefan cel Mare, se vede cum asfaltul se surpa, formand o groapa din ce in ce mai mare. In loc de indicator, trei bare de metal, care abia se vad, ii avertizeaza pe soferi sa nu treaca pe aici.

Si asa in fiecare zi. Cei mai deranjati sunt soferii de microbuze care nu au cum sa evite aceasta strada. Ei spun ca rar vad muncitorii pe acolo.

Si pietonii au parte de surprize neplacute. La intersectia cu strada Vlaicul Parcalab, pe trotuar este un crater neacoperit, in jurul caruia asfaltul continua sa se surpe. Si nimic nu-i atentioneaza pe trecatori ca aici este un adevarat pericol.

Strada 31 august a inceput sa fie rascolita vara trecuta, in august. Functionarii de la primarie spun ca lucrarile de reparatie pe unele portiuni se intind fie din cauza vremii, iar pe altele din cauza ca trebuie schimbat apeductul, dar nu s-a ajuns la o intelegere cu Apa Canal, asa ca firma contractata de primarie se va ocupa si de asta.

Vitalie BUTUCEL, SEFUL DIRECTIEI TRANSPORT SI CAI DE COMUNICATIE: “Lucrarile le-am amanat sa se reuseasca si cu renovarea apeductului.”

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITALEI: “Antreprenorul putea sa faca lucrarile in doua saptamani cum ii permitea timpul, fara sa se atinga de fantana Apa Canal ceea ce inseamna ca trebuia sa intervina si Apa Canal sa se sape inca o data, ca sa-si reabiliteze fantana.”

Purtatorul de cuvant al Apa Canal ne-a spus ca nu este responsabilitatea intreprinderii sa intervina pe 31 august si ca a refuzat sa execute lucrarile pentru nu are bani suficienti, iar angajatii au de lucru in alte zone.

Autoritatile spre sfarsitul lunii mai pe strada 31 august va fi mai usor de circulat. Dupa ce vor fi schimbate retelele ingineresti, va fi innoit si stratul de asfalt. Strada va fi gata in toamna anului 2020, promite primaria.

Lucrarile de reparatie se fac in cadrul proiectului finatat de BERD SI BEI. Tot din acesti bani va fi renovata strada Tighina, dar si Alexandru Cel Bun.