Strazi pustii si liniste totala astazi in capitala. Cum arata orasul in prima zi din 2019: "Cam pustiu, ca dupa razboi..."

In aceasta dimineata Chisinaul semana mai mult la un oras parasit, strazile au pustit, iar peste oras s-a lasat o liniste totala. Drumurile mai mult pareau zone pietonale, iar din cand in cand aparea si cate o masina. Desi orasul parea a fi mort, totusi s-au gasit din cei care au mers dis de dimineata la plimbari sau in ospetie la rude.

In prima zi din an, linistea a pus stapanire pe Chisinau. Desi au chefuit pana taraziu, unii s-au trezit de dimineata pentru a merge in vizita la rude.

"Ca in zi de sarbatoare, dupa revelion oamenii se odihnesc de asta sunt putini."

"La sarbatori mereu se circula altfel."

Iar altii au decis sa se invioreze si sa faca o plimbare prin orasul pustiu.

"Respiram aer curat, sarbatorile au trecut bine. Acum se poate de plimbat, nu este imbulzeala."

"Cam dupa razboi, oamenii sunt obositi si se odihnesc."

"Cam pustiu toti se odihnesc."

Soferii sunt cei care s-au bucurat cel mai mult de strazile libere.

"Se circula foarte liber, transport e putin. Azi e sarbatoare si lumea sarbatoresc, se duc in ospetie, vin din ospetie."

"Orasul e liber, nu ca in zilele de lucru. Majoritatea astazi se odihnesc."

Oamenii care au fost nevoiti sa iasa astazi din case spun ca au asteptat in statii minute bune.

Totusi, in transportul public pasagerii puteau fi numarati pe degete.

"Orasul e liber, pasagerii se odihnesc dupa seara de revelion. Liber se urcau la statie cate 2, 3 sau chiar nicunul."

De maine toata lume va mergea la munca.