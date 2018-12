Studentii de la Academia de Studii Economice din capitala au dat dovada de ingeniozitate pentru o cauza nobila. Tinerii au organizat un targ in incinta institutiei la care au vandut brazi confectionati de eii - VIDEO

Elena este studenta la facultatea de business si administrare de la ASEM, iar anul acesta, impreuna cu colegii sai a decis sa confectioneze un brad iesit din comun. Tinerii au facut un pom alcatuit din pachetele de ceai si i-au pus in varf o stea confectionata din boabe de cafea. Bradul a fost decorat cu o ghirlanda stralucitoae din polisteren.

Elena RAI, STUDENTA: “La acest bradut am lucrat in jur de doua jumatati de zile. Am ulizat 150 de pliculete de ceai. Ne-am gandit sa ne incadram in domeniul nostru de merceologi.”

Iar Valentinei i-a venit ideea sa confectioneze un bradut din bomboane de ciocolata. Impreuna cu colegii sai, tanara a lucrat la el in jur de doua ore.

Valentina EDERJI, STUDENTA: “Ne-am inspirat de pe retele de socializare. Avem un coleg care confectioneaza prajituri din ciocolata s noua ne-a venit ideea sa facem un brad.”

Sorin spune ca daca ai un pic de imaginatie si doua bobine de ata, poti crea un astfel de bradut. Nu iti ia mult timp, dar rezultatul este uimitor. Ne-a povestit ca decizia a luat-o impreuna cu colegii de grupa care si-au dorit sa participe la expozitie.

Dorin VRABIE, STUDENT: “Ideea nu a fost luata din timp. Ne-am apucat toti impreuna. Am luat cateva bilute ca sa-l decoram ca sa se combine cu Craciunul.”

Aproape toti brazii expusi s-au vandut pana seara, in mare parte profesorilor de la academie.

“Anul asta inca nu am pus un bradut in casa. Nu tin mult la culoare, ci la originalitate. Il iau pe asta argintiu pentru ca se combina cu inteiorul casei. Mi-a atras atentia materialele care sunt naturale.”

“Asta verde cu fundita rosie. Foarte simpatic. Trebuie si noi sa contribuim.”

Rectorul academiei isi propune sa transforme expozitia intr-o traditie.

Grigore BELOSTECINIC, RECTORUL ASEM: “Vom fi in cautarea mai mult idei de asa gen pe care sa le extindem in anii urmatori.”

La expozitie au fost expusi 30 de brazi. Banii colectati din vanzarea lor vor fi donati unei case de copii.