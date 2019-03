Sunt cozi imense la centrul Agentiei Servicii Publice de pe strada Puskin din capitala. Oamenii veniti acolo spun ca sunt nevoiti sa stea in rand si cateva zile ca sa-si inregistreze bunurile imobiliare - VIDEO

Sala centrului multifunctional era astazi arhiplina. Aceasta femeie spune ca a prins rand de ieri acolo.

“Oamenii stau, nu stiu ce sa fac. Flamanzi, fara apa, stau aici. Ce-i aici? Puscarie? Se poate asa oare? Noi stam… intr-o ora trec doi oameni. E imposibil, isi bat joc de oameni.”

Si aceasta femeie se plange ca a obosit sa stea la coada ore in sir.

“De trei zile stau aici si alaltaieri am stat si vineri. Trebuie oare site? Noi pe talonas venim aici, a doua oara numaidecat programare trebuie oare? ”

Responsabilii ne-au spus ca daca oamenii s-ar inregistra pe pagina online a centrului, cozi nu s-ar forma. Totodata acestia recunosc ca una din probleme ar fi insuficienta de angajati si lipsa tehnicii moderne.

Valeriu PATRASCU, SEFUL DIRECTIEI PRESTARI SERVICII, CENTRUL MULTIFUNCTIONAL CHISINAU: “Sunt preconizate 7 locuri pentru documentele cadastrale, la moment lucreaza 6.Departamentul Cadastru incearca sa mai angajeze oameni in locurile care sunt vacante.. Noi propune sa se programeze si asa nu vor pierde mult timp.””

Unii oameni insa spun ca nu au acces la internet si nici nu stiu cum s-ar putea programa online.

“Am venit, ca de obicei, la cadastru si iata de la ora opt astept si nu mai trec. Eu am diabet, stau aici de 4 ore.”

“De la opt stau aici, fiul mi-a adus de mancare. Ieri am fost, erau peste o suta de oameni. Cum pot sa ma programez online? Eu aici oricum trebuie sa vin dupa tichet, nu stiu, asa ma gandesc.”

Nu am reusit sa discutam cu reprezentantii serviciului de presa al Agentiei de Servicii Publice in subordinea careia se afla acest centru ca sa aflam de ce sunt atat de mari cozile in aceasta perioada.