Sunt impotriva avorturilor si incurajeaza dreptul la viata. Cu acest mesaj, oameni din diferite localitati din tara au marsaluit astazi pe strazi. La Soroca, mitingul a inceput de la biserica si s-a incheiat in centrul orasului - VIDEO

Dupa slujba de duminica, enoriasii veniti la catedrala din Soroca, au pornit intr-un mars pe strazile orasului.

In incinta bisericii, acestia au primit baloane si pancarde pe care scriau mai multe mesaje precum: pentru viata, familie, fiecare viata este un dar.

”Indemn toate familiile tinere sa aiba curajul sa creasca copii. Cum se spune in scriptura, barbatul cu multi copii nu-i va fi rusine sa stea in prag in fata la dusmani.”

”Acest eveniment simbolizeaza viata, viata noua a copiilor.”

La eveniment au participat si mai multi preoti alaturi de familie. Acestia spun ca avorturile nu sunt o optiune.

”Sustinem o familie sanatoasa si integra. Sensibilizam opinia publica cu referinta la pastrarea valorilor crestine, a fi mpotriva avorturilor si de a incuraja mamele de a naste copii atati cat Dumnezeu le da.”

Un mars similar a fost organizat si in capitala, cu sloganul “Unic din prima secunda”. La final, mai multi interpreti autohtoni au sustinut un concert caritabil in centrul orasului.

Marsul pentru viata este la a cincea editie si este dedicat protejarii vietii copiilor nascuti si nenascuti. Acesta este organizat de Asociatia Moldova pentru viata.