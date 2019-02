Sunt proprietari de apartamente dar nu cu toate actele in regula. Locatarii unui bloc din cartierul Posta Veche al capitalei spun ca nu pot obtine actele de proprietate in baza carora sa-si poata face viza de resedinta in apartamentele lor - VIDEO

Locatarii blocului pe strada Socoleni, care a fost dat in exploatare in anul 2017 se plang ca desi au platit toti banii pentru apartamentele in care locuiesc, de mai bine de un an ei nu pot obtine de la administratorul cladirii actele necesare pentru a-si face viza de resedinta. Asta deoarece administratorul le-ar cere niste sume de bani care nu erau prevazuti in contract.

„Deja avem 17 luni de cand ar trebui sa avem actele de proprietate, nu le avem din cauza ca compania pretinde sume peste valoare contractului.”

Maria Butuc are 79 de ani si este originara din Hancesti. Aum cativa ani insa s-a mutat la Chisinau si locuieste la fiica sa. Din motiv ca nu isi poate face viza de resedinta acolo, femeie este nevoita sa faca in fiecare luna drum la Hancesti pentru a-si ridica pensia.

Maria BUTUC, PENSIONARA: „Eu nustiu ce sa mai fac, nu pot sa primesc pensia aici. Trebuie sa ma duc in Hancesti, da dama nu pot.”

Iar Mariana Schiopu, a infiat un copil si se chinuie de cativa ani sa o inregistreze pe adresa pe care locuieste.”

„Cu 5 ani in urma am infiat o fetita, de atunci umblu pe drumuri si nu pot hotari nimic numai unde nu m-am adresat.”

Din aceasta cauza se confrunta cu probleme si parintii care urmeaza sa-si dea copiii la gradinita.

„Nu avem resedinta nu putem sa inscriem copii la policlinica, trebuie sa mergem fie la privat fie la medici din alt sector. O problema destul de acuta pentru ca maine poimaine trebuie dat la gradinita si stiti ca trebuie sa inscrii copii cu cativa ani inainte.”

Ion Sarbu, care este administratorul companiei care a construit casa, spune ca investitorii au datorii si ca vor primi actele de proprietate doar dupa ce le vor achita.

Ion SARBU, ADMINISTRATOR COMPANIE DE CONSTRUCTIE: „O zi nu le retin, dreptul de proprietate. Nu ca suplimentar dar ceea ce au cheltuit compania pentru gazificare 4058 de lei, aceasta suma o solicitam noi si le dau bon fiscal la fiecare. Este si suma pe metraj suplimentar la cineva sa primit 53 la altul 54 de metri patrati. Multi au venit si au cerut banii, eu i-am intors da altii nu vor sa plateasca gasesc diferite motive.”

De cealalata parte, locatarii, care detin doar contractul de investitor pe care l-au primit atunci cand au platit pentru locuinte, sustin ca datoriile invocate de administrator ar fi inventate si ca acesta nici macar nu ar avea facturi sau chitante care sa le confirme oficial. Oamenii spun ca vor cauta dreptate in instanta de judecata.