Pe strada, la piata sau in presa, subiectul zilei a fost azi fotbalul. Iar capitala a fost colorata de prezenta suporterilor veniti din Franta sau chiar din Japonia ca sa vada meciul din aceasta seara - VIDEO

Pe acest tanar, venit in Moldova din indepartata Japonie, l-am intalnit astazi in parcul din centrul capitalei, stand tolanit pe iarba. El spune ca, in pofida faptului ca francezii sunt o echipa mai puternica, el va sustine anume selectionata Moldovei si are incredere in tricolori.

"Franta este o echipa foarte puternica, sunt campionii mondiali, dar eu cred ca nationala Moldovei se va descurca bine. Cred ca cel mai oportun ar fi un rezultat de egalitate. Sunt pentru prima data aici si imi place foarte mult."

Ei sunt convisi ca favoritii lor, nu vor intalni nicio problema in meciul contra Moldovei. Unul dintre ei spune ca este un mare admirator al culturii moldovenesti, a invatat limba romana si viziteaza tara noastra ori de cate ori are ocazie.

"E foarte bine in Moldova, e foarte frumos. Sunt francez dar ador Moldova."

In timp ce pritenii sai discutau cat de mare va fi scorul in favoarea Frantei, acesta a facut glume pe seama lor si a spus ca in cele din urma, Moldova se va impune cu 3 la 0.

Spre deosebire de compatriotii sai, acest tanar nu este in vizita La Chisinau. El invata aici la o facultate de studii economice.

"Eu cred ca Franta va marca 5 goluri, iar Moldova – zero. Ii place sa se plimbe prin Chisinau si ne-a enumerat chiar si locurile preferate. VOX“ Imi place sa merg la MallDova si sa vizitez lacul Valea Morilor"

Iar suporterii moldoveni sunt destul de optimisti. In pofida diferentei uriase dintre nationala Frantei si a Moldovei, acestia spera ca tricolorii vor obtina macar un egal.

"Speram ca va fi macar un 0 la 0 sau un orice alt scor in favoarea noastra. Dar, fiind realisti, cred ca vor invinge francezii. Echipa lor este una foarte reusita, foarte buna si puternica. Sunt bucurus ca in tara noastra are loc un astfel de eveniment, care va rasuna in toata lumea."

Aceasta partida este prima pentru ambele echipe in sesiunea preliminariilor pentru Campionatul European din 2020.