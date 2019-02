Sute de oameni au venit cu autobuzele din stanga Nistrului ca sa voteze. Acestia spun ca au fost adusi de partide si ca vor primi bani: "-Cine? -PDM -Cat dau? -Cate 20 de euro" - VIDEO

Femeia a fost purtata pe sus de niste barbati si scoasa afara pe geam, intrucat usile erau blocate din cauza aglomeratiei.

“Ma doare inima nu este aer, nea adus organizat”oamenii s-au inghesuit atat de tare incat aer nu mai era, daca scapai un chibrit din mana nici nu ajungea pe podea.



La biroul electoral cu numarul 47 din Cosnita, au ajuns mai multe autocare cu alegatori.

Oamenii spun ca au venit din regiunea transnistreana si ca transportul le-a fost pus la dispozitie gratuit de persoane care le-ar fi spus sa voteze pentru anumite partide, cum ar fi PSRM sau partidul Sor.

Unul dintre alegatori a declarat ca i s-au promis si bani pentru asta, insa nu a precizat despre ce suma este vorba.

- De unde ati venit?- De la Grigoriopol!- Pentru cine o sa votati?- Cum nea... opa stai!- Cine da banii, pe acela il votam!

“ -In autobuze peste tot dau bani! -Cine? -PDM-Cat dau?-Cate 20 de euro!-Ati vazut?-Da!"

Aceasta femeie a venit sa-l caute pe Igor dodon in buletin ca sa-l voteze, chiar daca nu stie ce functie are, iar acesta nu candideaza.

“ Pentru Dodon! - Cine este el? - In ChisInau presedinte se socoate, Dondon sau cum!? - Cum il cheama nu stiu. Stiu ca Dondon. Functia lui este... se duce la Moscova vorbeste cu Putin. Nu stiu ce face, se duce acolo, vine inapoi.”

Cativa alegatori care s-au saturat sa stea in rand, au dat a lehamite din mana si au plecat acasa.

“Asta este bataie de joc de oameni. Eu plec. Cum sa votezi? In hol stau peste 200 de oameni, aici - 150, eu am stat o ora si nici in hol nu am ajuns.”

Soferii autobuzelor si microbuzelor recunosc ca au adus lumea organizat dar nu ne-au spus cine i-a platit.

“ De unde ati venit si cati oameni ati adus?- 16 oameni de la Malaiesti, le-a spus cineva la oameni pe cine sa voteze?- Nu! Ei singuri stiu!”

“ Nu eu l-am pus, dar cine? Cine a comandat, eu lucrez la intreprinderea data si i-am adus de la Grigoriopol, de la Dubasari pana aici si inapoi, intrebati candidatul de la Grigoriopol.”

Presedinta sectiei de votare de la Cosnita sustine ca sunt multi alegatori dar spera sa reuseasca toti sa-si dea votul.

“La alegerile anterioare tot au venit asa multi alegatori?- La alegerile anterioare nu a fost aparte pentru Transnistria, pentru prima data ei vin aici.”

Reprezentantii partidului Sor si cei ai socialistilor nu au reactionat deocamdata. Autocare si microbuze pline cu alegatori au fost surprinse si in orasul Stefan-Voda, la Causeni, dar si la Soldanesti.