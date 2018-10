Tanarul care nu mai poate vorbi si respira printr-un tub artificial, dupa ce a fost ranit in accidentul de la Leuseni, unde o caruta a fost lovita de o masina, are nevoie de o operatie, dar medicii il tot poarta pe drumuri - VIDEO

Andrei Cusmir are 20 de ani si locuieste in satul Leuseni. El a supravietuit ca prin minune impactului devastator in urma caruia sora sa a murit. Tanarul nu vorbeste, respira printr-un tub artificial si abia paseste. Andrei are nevoie de o operatie la sistemul respirator. Baiatul a fost crescut de bunica sa, dar femeia este acum tintuita la pat, asa ca ambii au ajuns in grija fratelui mai mare.

Vasile, FRATELE: „ Medicii ne poarta pe drumuri de la Hancesti la Chisinau si tot asa. Nu avem bani sa umblam pe drumuri. Eu sunt unicul, mama este, doar ca numai pe foaie e mama. Tata a decedat.”

Bunica Aglaia spune ca a trait cu gandul sa-si vada nepotii sanatosi, iar acum nu i se mai usuca ochii de lacrimi.

AGLAIA, BUNICA: „ Pe Andrei l-am crescut de la varsta de 8 luni, mama lui a plecat, greutati au fost. In aceasta situatie e si mai greu. De unde sa iau ajutor, nu am de la cine. Am avut un frate si acela a murit, am ramas singura cu nepotii.”

Ea spune ca dupa accident s-au pomenit intr-o situatie grea, dar nimeni nu i-a intrebat cum o duc. Soferul care s-ar face vinovat de accident sau rudele acestuia nu le-au propus ajutorul.

AGLAIA, BUNICA: „ Macar sa vina sa recunoasca, pe dansii deja nu-i mai intorci, pe dansul poate l-au arestat, dar este tata, poate are frati - nici un ajutor de nicaieri.”

Responsabilii de la Spitalul Raional Hancesti sustin ca Andrei a fost internat si a primit ingrijiri la diferite institutii medicale. Au refuzat sa ne spuna, insa, de ce a fost mutat de la un spital la altul fara sa fie operat.

Iurii PETCU, VICEDIR. SPITALUL RAIONAL HANCESTI: „ A fost transmis la Chisinau la Republican, a fost consultat de profesorul Gladun de unde a venit inapoi la Hancesti cu recomandari pentru tratament. Bolanvul a fost externat din spital sub supravegherea medicului de familie. - Puteti sa ne spuneti de ce a fost transportat pe acest cerc la toate spitalele?- Atat.”

Fratele lui Andrei sustine ca medicii de la Hancesti i-au scris indreptare pentru interventie chirurgicala la Spitalul Republican din Chisinau, dar cei de acolo au refuzat sa-l opereze.

„ De la Hancesti ne-a spus sa mergem la Chsinau sa-i facem urgent operatie cu cat mai repede cu atat mai bine, la Chsinau au spus ca peste 6 luni de zile sa venim. Ne-a trimis acasa si seara la ora 3 a venit iarasi ambulanta ca a inceput sa se inaduse.”

Serviciul de presa al Spitalului Republican a refuzat sa ne raspunda imediat la intrebari. Ni s-a cerut sa le trimitem in scris, pe email si au promis ca vor reveni ulterior cu un raspuns. Accidentul in care Andrei a fost ranit s-a produs pe 18 iulie.

O caruta in care se aflau noua oameni a fost izbita de o masina. Patru persoane, dintre care trei copii si o femeie insarcinata au murit, iar cinci au fost raniti. Soferul de 35 de ani, aflat la volanul unui Wolkswagen Sharan care a spulberat caruta, este din Stefan-Voda. Acum el este in arest, in penitenciarul nr 13, iar dosarul a ajuns pe masa procurorilor de la Hancesti care spun ca ancheta este pe ultima suta de metri.

Mihaela BOTANRIUC, PROCUROR PROCURATURA RAIONULUI HANCESTI: „ La moment sunt dispuse un sir de expertize , se asteapta finalizarea acestora si cauza penala urmeaza sa fie expediata in judecata, persoana invinuita este in arest.”

Potrivit procurorilor, daca se va dovedi ca soferul este vinovat, acesta risca de la 6 pana la 10 ani de inchisoare.