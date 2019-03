Telefoanele in buzunar, dar nu in cele de la blugi, ci in unele amenajate special pe usa din clasa. De aceasta regula se conduc elevii de la liceul Dante Aligheri din capitala - VIDEO

Asa incepe, dar si se termina lectiile la liceul Dante Aligheri din capitala.

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Regula de intrare in cabinetul de fizica este foarte simpla. Mai intai iti pui telefonul mobil in buzunarul conform numarului pe care-l ai in catalog, iar mai apoi treci la loc.”

Metoda de a pastra telefoanele elevilor in buzunare speciale a aparut acum ceva timp, iar treptat a fost preluata si de alti profesori.

Natalia TURCANU, PROFESOARA DE ISTORIE: -”Reactia lor cand am adus-o saptamana trecuta a fost – si aici, iarasi! Ii auzeam cand ieseau la sfarsitul lectiei si spuneau, mai trebuie sa-l gasim pe cel care a facut asta.”

Si totusi elevii pot alege daca sa puna telefoanele in acest buzunar sau nu. Mai in gluma, mai in serios, ei spun ca s-au conformat si ca au luat exemplu de la profesori.

Natalia TURCANU, PROFESOARA DE ISTORIE: -"Este si al meu, le-am promis sa il las si eu aici.”

Nicoleta, ELEVA: “Am fost un pic socata. Ne-am obisnuit, este mult mai efectiv la lectie fara telefon.”

Iar cei mai ingeniosi au incercat sa-i convinga pe profesori ca initiativa nu ar fi tocmai sigura pentru telefoane.

Patricia IOVU, ELEVA: “S-a enumerat si frica sa nu cada buzunarele si sa nu si se strice telefoanele. Am incercat sa argumentam ca nu este necesara, argumentele lor au fost mai puternice.”

Dar, cu timpul au ajuns la ideea ca initiativa este una buna.

Cristian, ELEV: -”Este un luru benefic pentru ca mobilele ne sustrag de la lectii si sunt un motiv pentru care involuntar fraudam testele cand copiem din ele.”

Emanuela ESANU, ELEVA: “Metoda foarte buna de a determina elevii sa fie concentrati asupra lectiilor.”

Profesorii confirma si spun ca elevii devin, astfel, mai disciplinati.

Natalia TURCANU, PROFESOARA DE ISTORIE: "Nu mai apar incidente sa spun, te rog ascunde telefonul, este un confort ca nu trebuie sa intrerup lectia pentru cateva clipe.”

Totul a pornit dupa ce o profesoara a discutat cu un parinte despre ce masuri ar trebui luate ca elevii sa fie atenti mai mult la tabla, si nu la ecranele telefoanelor. Irina Cazan, care a si venit cu ideea, s-a informat tot de pe internet si spune ca a gasit inspiratia tocmai pe continentul Asiatic.

Irina CAZAN, PARINTE: -”Am gasit intr-un liceu din China, de acolo am preluat ideea de asa suport.”

Spune ca primul buzunar pentru telefoane l-a confectionat dintr-o draperie mai veche.

Irina CAZAN, PARINTE: -"Am ales panza mai groasa sa fie, de palton. Buzunarele au fost croite apoi am desenat cu vopsea speciala pentru stofa.”

Directoarea liceului afirma ca initiativa vine mana-n mana cu regulamentul liceului, care spune ca elevii pot folosi telefonul la lectii doar cu acordul profesorilor.

Ala LECA, DIRECTOAREA LICEULUI “DANTE ALIGHERI”:-”Cand am vazut orima oara, mi-a placut, observ ca i-a amploare in mai multe clase apare."

”Sunt diverse strategii in contextul acesta, unii profesori au cosuri pentru a pune telefonul mobil sau o cutie sau prin metoda convingerii.”

Cu toate acestea, dascalii sustin ca gadgeturile si internetul raman a fi o sursa importanta de informare, folosite, insa, la momentul oportun. In total, in liceu, sapte clase sunt dotate cu buzunare in care se patreaza telefoanele pe durata lectiilor.