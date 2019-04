Teribilul accident de la Anenii Noi. Soferul care s-a stins era taximetrist in regiunea transnistreana, iar femeia - o pasagera care trebuia sa ajunga la Chisinau. Detalii noi

Stirea se actualizeaza.

Potrivit politiei, acum directorul firmei de taxi din Transnistria urmeaza sa fie audiat.

Teribilul accident a avut loc ieri, in jurul orei 11, la intrare in satul Tantareni. Autocarul, cu 5 pasageri la bord, venea de la Chisinau si se indrepta spre Anenii Noi, cand, la un moment dat, un automobil de model Dacia a intrat pe constrasens si s-a izbit frontal de autocar.

In urma impactului, soferul autoturismului in varsta de 38 de ani, dar si pasagera in varsta de 62 de ani, s-au stins pe loc. A fost nevoie de ajutorul salvatorilor pentru a scoate corpurile neinsufletite dintre fiare.

Toate circumstantele si cauza producerii accidentului se stabilesc in continuare de oamenii legii.