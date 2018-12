Timp de 6 ani a dat in chirie un spatiu pe care il detine fara ca sa-si primeasca banii pentru arenda, iar acum el este obligat de Curtea Suprema de Justitie sa-i plateasca chiriasului 700 de mii de lei. Cum s-a intamplat totul - VIDEO

Constantin Postevca povesteste ca inca in anul 2007 a dat in arenda administratiei centrului comercial Elat, spatiul din aceeasi cladire, care ii apartine. Cand in 2012, contractul semnat intre cele doua parti a expirat, barbatul i-a cerut chiriasului sa-i achite 200 de mii de lei, bani care nu ar fi fost platiti in toti anii in care spatiul de 650 de metri patrati s-a aflat in gestiunea sa.

Constantin POSTEVCA, PROPRIETAR IMOBIL: “De multe ori tot am cerut prin documente prin documente oficiale ca ei sa achite datoriile. Si ei ori nu raspundeau ori imi spuneau asteptati ca noi o sa va intoarcem banii.“

Asa ca barbatul a dat in judecata administratia centrului comercial, iar in februarie 2018, Curtea de Apel Chisinau a decis ca acesta isi poate recupera spatiul, insa va trebuie sa-i plateasca chiriasului 700 de mii de lei, pentru investitiile care s-ar fi facut acolo.

De cealalta parte proprietarul spatiului sustine ca a dat imobilul in chirie in stare buna, insa cand l-a primit inapoi, acesta arata deplorabil.

Constantin POSTEVCA, PROPRIETAR IMOBIL: “Ei au reusit sa strice tot in interior. Au scos toate buticurile, au stricat linia electrica, au oprit apa, podul suspendat este intr-o stare proasta. Au schimbat toate placile din podul suspendat. Se vede ca sunt de diferite culori si diferite dimensiuni.”

Oamenii cred ca cineva ar fi influentat decizia magistratilor. Acestia spun ca urmeaza sa-si ceara dreptate la CEDO.

Dorian POSTEVCA, FIUL : “Cea mai mare surpriza pentru noi a fost faptul ca o pretentie care a fost bazata pe un document creat tot de Elat, a fost suficient ca proba pentru a recunoaste prejudiciul care noi cica l-am facut catre Elat de 700 de mii de lei.”

Reprezentantii centrului comercial spun ca spatiul, care a devenit marul discordiei este amplasat chiar la una dintre intrarile in cladire. In cazul in care locul va fi ocupat, accesul in cladire pe acolo va fi limitat. Asta in timp ce in edificiu exista inca alte 3 intrari.

Directorul centrului comercial a refuzat discute cu noi in fata camerelor de luat vederi. In spatele acestora el ne-a spus ca decizia instantei este una legala si ca suma de 700 de mii de lei este justificata.