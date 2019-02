Tinerii agricultori din Moldova, care nu au avut unde-si vinde roada: “Venim cu un mesaj din suflet. Cumparati de 1 si 8 martie doamnelor 1 kg de mere, in loc de flori” - VIDEO

Revenim cu detalii.

"- Prieteni, agricultura din Republica Moldova trece printr-o perioda de criza. Depozitele din Moldova sunt pline cu mere si struguri. Este o situatie foarte si foarte grava. Atat eu cat si colegii mei producatori de mere venim cu un mesaj catre dumnevoastra.

Hai in luna martie sa dam dovada de solidaritate si sa renuntam la consumul de citrice scumpe si sa consumam strugurii si merele din Republica Moldova. Este un mesaj care vine din suflet. Va indemn pe toti. Barbatii la 1 martie, 8 martie in loc de flori cumparati-le doamnelor dvs 1 kg de mere.

Este o situatie generalizata in conditiile in care piata din Ucraina, Rusia, Romania este blocata si nu putem exporta spre tarile si pietele externe. Va rog mult in prag de primavara sa fim solidari si sa ne alaturam in campania lansata de noi tinerii agricultori sa consumam local. Dati-ne va rog o sansa sa facem agricultura in Republica Moldova."