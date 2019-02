Toate buletinele de la scrutinul de duminica au fost numarate. Daca magistratii vor constata ca sunt incalcari, exista riscul ca in unele circumscriptii sa avem alegeri repetate - VIDEO

Rezultatele partial finale, pe lista nationala, din 100% procese verbale procesate

PSRM – 31,15%B.E ACUM – 26,84% PDM – 23,62% P. Sor – 8,32%

sursa: cec.md

Socialistii au acumulat 31,15 la suta din sufragii pe lista nationale, blocul ACUM – 26,84 de procente, democratii 23,62, iar Partidul Sor – 8,32 de procente.

Aceasta sunt rezultatele partial finale, asa cum le numesc cei de la CEC. Toate urmeaza sa fie transmise Curtii Constitutionale pentru validare.

Intre timp, si formatiunile care pun la indoiala cifrele din anumite circumscriptii pot depune contestatii la Curte.

Prin urmare, magistratii de acolo, odata cu receptionarea tuturor proceselor verbale de la CEC au la dispozitie 5 zile ca sa valideze rezultatele, nu inainte de examinarea contestatiilor.

In cazul in care judecatorii constata ca sunt abateri grave care pot schimba repartizarea mandatelor in anumite circumscriptii, atunci Comisia Electorala Centrala trebuie sa organizeze alegeri repetate in doua saptamani.

Distributia mandatelor pe uninominale ramane aceeasi.

Rezultate preliminare pe circumscriptii uninominale, din 100% procese verbale procesate

PDM – 17 candidati PSRM – 17 candidati B. E. “ACUM” - 12 candidatiP. Sor – 2 candidati Independenti – 3 candidati

sursa: cec.md

Asadar, in 17 din cele 51 de circumscriptii uninominale invingatori au devenit democratii, in alte 17 - socialistii, iar in 12 – membrii blocului ACUM.

Reprezentantii partidului Sor au castigat in doua circumscriptii, iar in trei circumscriptii au invins candidati independenti.