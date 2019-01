Topirea zapezii a scos la iveala un Chisinau cenusiu, cu strazi pline de noroi: sub apa se ascunde asfaltul, dar si trecerile de pietoni sau gropile care ajung adevarate capcane pentru soferi: "Dezastru total" - VIDEO

Pe strada Mesterul Manole din sectorul Ciocana, gaurile au aparut ca ciupecile dupa ploaie. Scurgere nu este asa ca zapada topita ramane tot pe carosabil. Pietonii spun ca ar trebui sa-si ia o umbrela pe care sa o tina nu de-asupra capului, ci ca sa se apere de valurile de apa cu care ii stropesc masinile.

“Am fugit sa nu ma stopeasca. E foarte dificil. Ce aici este scurgere, daca sta baltoaca.”

“Cate unul se mai opreste, altii insa. Drumul sa-l faca ca sunt gauri si sunt acopertie cu apa.”

In conditiile in care multe treceri de pietoni sunt ascunse sub apa, orasenii sunt pusi in situatia in care fie trec regulamentar si se uda la picioare, fie trec pe unde apuca si isi pun viata in pericol.

"Multa apa si multa gheata. -acum la zebra cum treceti, vedeti ce baltoaca e jos? -Repejor.“Ne invatam si capacitaile de acorbat”

“Este urat, incaltaminte murdara. Autoritatile ar trebui sa ...”

“Dificil. Noroi, dezordine. -In cateva zile daca va fi cald ce se va intampla? -Murdari, dezastru...”

Iar gropile sunt si ele camuflate sub apa. Conducatorii auto se plang ca isi strica masinile si ca cel putin 7 mii de lei pe an se duc la service-urile auto.

“Dezastruoasa situatia. Chiar strada centrala, Creanga, e imposibil sa mergi. Suspensia in primul rand afecteaza.”

Denis Cojocaru lucreaza de peste cinci ani la o firma de paza. Spune ca odata cu topirea zapezii circulatia in oras e dezastruoasa, iar interventia operativa a echipajului devine o provocare.

“Cand iesim la o chemare urgenta este imposibil sa ajungem la timp. Nu se curata. E apa, desupt este gheata. Cand merge un pieton e periculos...”

Pana la sfarsitul saptamanii meteorologii prognozeaza temperaturi de pana la 10 grade, asa ca zapada va continua sa se topeasca.