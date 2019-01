Topul celor mai mari tranzactii ale anului 2018 - mold-street.com

Piata de fuziuni si achizitii din Republica Moldova a inregistrat o ascensiune la o valoare de peste o suta de milione de euro in 2018, lucru ce nu s-a mai intamplat din indepartatul 2007, arata datele analizate de Mold-street.com, care identifica cele mai mari tranzactii care au avut loc anul trecut la noi in tara.

Achizitii si fuziuni au fost inregistrate in acest an in majoritatea sectoarelor, dar de departe cele mai importante preluari au fost consemnate in sectorul bancar, in transport, imobiliare si domeniul agroalimentar.

1. Cea mai mare tranzactie din 2018 a constituit-o vanzarea la inceputul lunii octombrie 2018, de catre Guvern a companiei aeriene Air Moldova.

Valoarea tranzactiei de vanzare-cumparare depaseste suma de 1,2 miliarde de lei (circa 61,5 milione de euro), dintre care 50 de milione de lei au fost transferate la bugetul de stat, restul sumei reprezinta datoriile companiei Air Moldova, pe care investitorul s-a obligat sa le achite.

Citeste mai multe informatii pe mold-street.com.