Traditia care candva era respectata cu strictete, a adus numai necazuri pentru mai multi locuitori din sate De sfantul Andrei, tinerii le-au furat portile, dar proprietarii in loc sa se amuze, s-au plans la politie - VIDEO

Andrei Ursu din satul Danceni s-a trezit in aceasta dimineata, a iesit afara si a ramas socat de cele vazute. Barbatul spune ca desi nu are fete de maritat, poarta ii era furata. A cautat-o peste tot, nu a gasit-o asa ca a decis sa depuna o plangere la politie.

Andrei URSU: "M-am trezit de dimineata si poarta nu era. Vecinii spun ca nu ai auzit nimic. Sotia mea a auzit din casa, insa nu nici cu gandul sa se intample asa ceva, pentru ca niciodata nu ni s-a furat poarta, cand ma uit portile acestea mari nu sunt."

Barbatul spune ca in locul portii a gasit o scrisoare.

Andrei URSU: "Sarut mana, ne cerem scuze pentru poarta, dar asa este traditia, daca nu gasiti poarta apelati la numerele de telefoane "

Acesta a ramas indignat de faptul ca i-a disparut poarta si ne-a spus ca traditia de sfantul Andrei este de fapt alta.

Andrei URSU: "Traditia e aceea. Atunci cand se stie baiatul cu fata, ia poarta de la baiat si o duce la fata, iar poarta fetei o duce la baiat in curte. Asta e traditia. Apoi parintii cand gasesc portile ei stiu ca trebuie sa se gateasca de nunta."

Andrei Ursu spune ca si vecinul sau a ramas fara poarta, desi la fel nu are fete de maritat. Pana a venit politia, ambii barbati si-au gasit portile aruncate intr-un camp din sat.

Andrei URSU: "Vecinul si-a gasit poarta in gunoiste. Departe, la vreo 600-700 de metri. Mi-am rupt spinarea pana mi-am adus poarta mea acasa." Tot in aceasta dimineata, elevii care au mers la scoala spun ca au vazut in aceasta statie...o poarta. Copiii au fotografiat-o si au mers mai departe. Vox15_01"-Eu aici azi dimineata cand mergeam la scoala si am vazut o poarta. -Si ce ai facut? - Am mers mai departe" 25_01"Cand am venit de la scoala am vazut o poarta care statea in oprire."

Cand am ajuns noi, poarta deja era pusa la loc. Nu am gasit-o pe fata numai buna de maritat din acea gospodarie, am discutat insa cu fratele ei mai mic.

“A venit tata dimineata si m-a trezit si mi-a spus ca nu este poarta. Eu de pe somn nu am inteles nimic. Apoi am gasit-o in statie.”

La scurt timp, in centrul satului i-am gasit si pe baietii care au mers noaptea trecuta la furat porti.

Ion URSU, ELEV: “Am fost chiar aseara. E foart interesant. Ne-am adunat pe internet, ne-am adunat aici in centru si ne-am pornit prin sat la furat porti. Le-am scos cu ajutorul unui fier si operativ le-am ascuns. Prin apropiere ca proprietarul sa nu aiba mult de cautat. Am mai fost anul trecut si anul mai trecut. Suntem mai multi baieti. Din cauza ca ne-am pornit tarziu am fost pe la putine case, 8 sau 9.”

“Se intalnesc si se duc sa rupa portile la fetele care nu sunt maritate. Care in padure, care in iaz, care si cum. Suna si trebuie sa scoata bautura si poarta se aduce inapoi. -Ati facut asa ceva vreodata? - Da”

Localnicii au insa pareri impartite la acest subiect.

"Unui baiat din mahala i-au rupt poarta din balamali si au dus-o la scoala. A venit politia. Erau obiceiuru, dar poarta era din lemn, scotea poarta si o dadea peste gard, dar nu asa sa-i rupa poarta si sa-i duci lucrul facut gata. Erau obiceiurile mai omenesti, dar acum..."

Si daca baietii fura portile, fetele vrajesc in ajunul sarbatorii. O femeie din localitate ne-a povestit cateva obiceiuri pe care le-a auzit din batrani.

Eugenia CERTAN: "Faceau turte si se duceau seara pe la case, se ingramadeau si pe urma ele dimineata le duceau la caine si care o sa le manance prima aceea o sa-si gaseasca sortitul. Legau oile si care se tragea la mancare, acea fata o sa aiba un mire mai mancacios."

Politistii spun ca in aceasta dimineata au fost inregistrate cel putin zece plangeri: cate doua la Donduseni, Soroca si Ialoveni, iar la Briceni, Falesti si Stefan Voda - cate un caz. Oamenii legii spun ca faptasii nu vor scapa nepedepsiti.

Silvia VETCU, OFITER DE PRESA, INSPECTORATUL DE POLITIE IALOVENI: “Persoana vinovata pentru furt risca amenda de de pana la 60 de mii de lei sau cu inchisoare de pana la 4 ani. In anii precedenti au fost pornite cauza penale si anume pentru furt si anume pentru furtul portilor si persoanele au fost sanctionate cu amenda sau chiar si cu inchisoare.”