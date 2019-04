Mai multi producatori si mestesugari din satele Moldovei, care si-au construit afaceri pe banii europenilor, prezenti la un targ organizat in centrul capitalei - VIDEO

In scuarul Palatului Republicii a rasunat astazi muzica si a mirosit a bucate moldovenesti. Mestesugarii au adus la targ cate ceva din tezaurul local.

“La noi in sat fiecare al doilea are toba. Toba e un instrument de stres. Nu bati femeia, bati toba, iei o tuica si te duci in beci. Si le-am adus la pachet.”

Mancaruri de la nord la sud insirate pe tarabele de afara…

“Eu nu gust ca azi e miercuri si nu gust de frupt.”

“Placintele desigur, iata acum am o placinta cu mar foarte gustos.”

“Italienii au prosciutto crudo, spaniolii au jambon, noi ce avem? - Noi avem de toate, dar nu avem reclama foarte buna.”

Gheorghe Bordea de la Cantemir si-ar dori ca moldovenii sa puna pe masa mai multa miere. E buna de leac, spune el.

“Putina miere se cumpara in Moldova, oamenii nu sunt invatati, poate trebuie mai multa reclama?”

Pentru ca produsele apicole sa devina mai spectaculoase, domnul Bordea mai ca si-a dresat albinele sa faca opere de arta. Un nume gravat costa 3 mii de lei.

“Le-am invatat, am facut lectii cu dansele si ele au inteles.“

“Trebuie sa ne stimam pe noi. Noi cumparam din magazine produse departe de calitatea pe care o avem noi.”

Nu doar mancarea a fost pusa in capul mesei. Mesterii populari au incercat sa ne convinga sa ne intoarcem la datina stramoseasca atunci cand ne decoram casa.

Dumitru ZAPOROJAN, MESTER POPULAR: “Asta este o piele de oaie, sacrificat in toamna, prelucrat bine si nu se teme de apa.”

Multi dintre acesti oameni au primit bani de la europeni prin proiectul Leader Moldova, menit sa investeasca in afacerile locale sau de familie din sate.

Peter MICHALKO, AMBASADORUL UE LA CHISINAU: “Cand le vorbiti strainilor despre Moldova si cultura noastra, ce va vine in primul rand in minte? - Despre oameni./Si tot ce acesti oameni produc este bun si frumos.”

Targul este deschis pana astazi la ora 17.00.