Tragedie in satul Sipoteni din Calarasi. O fetita de 5 ani a murit dupa ce a fost lovita de o masina in timp ce se afla la sanius. Un adolescent, care era impreuna cu ea, este in stare grava la spital - VIDEO

Era in jurul orei 21.00 cand s-a produs nenorocirea. Baiatul in varsta de 17 ani venise in vizita la familia micutei, iar cei doi au mers impreuna sa se dea cu sania, ne-a povestit concubinul mamei fetitei.

“Mama era acasa. In drum aici cu dansii.Ea chemat acasa. Ei au spsu ca mai fac un cerc.”

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: “Copii erau la sanius pe acest derdelus. Ajunsi in intersectie, acestia au intrat cu sania intr-o masina care trecea pe acolo. Soferul circula regulamentar si nu avea viteza, spun oamenii legii.”

“Ei au iesit la mijlocul soselei. Pe ei i-a aruncat in dreapta, iar masina pe stanga.”

Soferul, in varsta de 28 de ani, a anuntat politia si medicii. In scurt timp, victimele au fost preulate de o ambulanta, insa din cauza traumtismelor grave, fetita s-a stins in drum spre spital. Adolescentul se afla in stare grava in sectia de Terapie Intensiva la spitalul din Calarasi.

Ion VEVERITA, VICEDIRECTOR, IMPS CALARASI: “Pacientul sufera de asociat, cranoicerebral, toraco-abdominal.

Oamenii legii spun ca soferul nu era beat si nu a avea viteza excesiva. El este cercetat in libertate