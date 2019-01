Tragedie la Orhei. Un baietel de 9 ani a murit strangulat cu fularul, in timp ce se afla la moara cu tatal sau

Tragedia s-a produs la amiaza, intr-o localitate din raionul Orhei. Potrivit politiei, copilul de 9 ani se afla la moara cu tatal sau. Astfel, in timp ce tatal sau in varsta de 40 de ani lega cativa saci, copil se plimba pe langa un mecanism de faramitare a produselor agricole. La un moment dat, un capat al fularului a fost prins in mecanism si l-a strangulat pe copil. Din cauza leziunilor din jurul gatului, baiatul s-a stins. La fata locului a fost chemata politia. Autoritatile investigheaza circumstantele in care s-a produs tragedia.

*Poza simbol