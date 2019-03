Traieste intr-o saracie si nu mai are niciun vis. Este povestea Sofiei Bulgaru care in 1992 in timpul conflictului de pe Nistru a fugit de la Tiraspol la Chisinau cu gandul la libertate si o viata mai buna - VIDEO

“Poftim! Intrati in saracie.”

Saracia a pus stapanire de multi ani pe cei cativa metri patrati ai Sofiei Bulgaru. Locuinta a primit-o cu greu de la stat, dupa ce a batut la usile autoritatilor ani la rand.

Sofia BULGARU, REFUGIATA DIN REGIUNEA TRANSNISTREANA: “Patul si astea mi le-au dat de la biserica. Plapumele? Da. Masa.”

Intr-un dulap fara usi, sub o draperie si-a aranjat hainele.

Sofia BULGARU, REFUGIATA DIN REGIUNEA TRANSNISTREANA: “Tot de la biserica. Oglinda de pe dulap de la gunoi. “

Din electrocasnice, are doar un aragaz.

Sofia BULGARU, REFUGIATA DIN REGIUNEA TRANSNISTREANA: “ Nu e gaz? Nu ca nu am cu ce plati. Din produse ce aveti in casa? Aici am vreo 4 cartofi, aici ceapa si aici am niste crupe. Asta-i toata mancarea.”

Face economie cum poate - noaptea aprinde candela, pentru ca factura la lumina sa fie mai mica.

Sofia BULGARU, REFUGIATA DIN REGIUNEA TRANSNISTREANA: “ Ma duc la biserica si iau ulei. Noaptea aprind candela. Se duc multi bani.”

Si neaparat, inainte de somn, citeste Biblia.

“Si eu patesc asa. Toti si-au batut joc.”

A ajuns la Chisinau in 1992 dupa ce a trecut Nistrul in timpul conflictului trasnistrian.

Sofia BULGARU, REFUGIATA DIN REGIUNEA TRANSNISTREANA: “Am refugiat de acolo am crezut ca aici sunt romanii. Am fugit insa de la separatismul cela si cand ma venit la alt separatism mi-am pus mainele in cap. Nu e mai bine aici in Chisinau.”

Saracia si disperarea i-au macinat entuziasmul si i-au sters zambetul de pe chip. Nu se uita la televizor, dar stie tot ce se petrece in tara – din putinii bani pe care-i are, isi cumpara ziare in fiecare zi.





“Asta-i Ziarul de Garda. Iubesc ziarele. Asta-i Timpul. Dar nu aveti ochelari? Nu. Mi-a spus medicul sa-mi fac, dar e scump. V-ati dori o pereche de ochelari? Da.”

Pentru ca are o pensie mica, isi castiga existenta la poarta unei biserici, acolo unde am intalnit-o intamplator.

Sofia BULGARU, REFUGIATA DIN REGIUNEA TRANSNISTREANA: “Stau ca asa ne-au adus mafiotii si banditii din parlament.”

Dezamagita de politicienii care s-au tot perindat prin Parlament, femeia spune ca nu a mai mers la ultimile alegeri. Asta pentru ca, dupa ce a muncit ani la rand ca maturaroare la un spital din capitala, s-a ales cu o pensie de 700 de lei.

Sofia BULGARU, REFUGIAT: “Nu am incredere in ei. “Sa intre in parlament oameni demni, dar nu tradatori si banditi.”

Batranii nu vor mai fi nevoiti sa stea cu mana intinsa in strada, sau sa-si imparta banutii intre paine si facturi, atunci cand la putere va ajunge o altfel de clasa politica, spune femeia.

Sofia BULGARU, REFUGIATA DIN REGIUNEA TRANSNISTREANA: “Astept sa vina oameni noi. Sa fie pentru patria asta.”

Conflictul militar de pe Nistru ramane in istorie o pagina sumbra. La 27 de ani de la izbucnirea razboiului din Transnistria, nu s-a gasit nicio solutie pentru rezolvarea acestei probleme. Autoritatile de la Chisinau si cele de la Tiraspol nu au ajuns inca la un consens in ceea ce priveste statutul Transnistriei, iar Rusia refuza sa-si retraga aramata.