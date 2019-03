Trei adolescenti din Cimislia sunt cercetati penal, dupa ce acum cateva zile l-au snopit in bataie pe un tanar de 19 ani. Cei patru ar fi baut impreuna acasa la unul dintre ei, la un moment dat s-au luat la cearta - VIDEO

„I-am dat doar doua palme, du-l acolo pe capota la masina, lasa sa stea.”

Chiar si dupa ce l-au batut, agresorii au continuat sa-l ameninte si sa-si bata joc de tanar.

„Daca deteriorezi capota la masina in genere e grav cu tine, tu mori in aceasta seara. Uite in camera si spune, maine fix asa o sa se intample si cu verisorul tau, fixa asa o sa arate si el.”

Politia spune ca cei trei minori, cu varstele cuprinse intre 15 si 16 ani au luat victima la pumni in urma unui conflict mai vechi. Unul dintre ei l-a acuzat pe tanar ca i-ar fi furat ceva inca acum cativa ani, cel din urma a negat asta, dupa care cearta a degenrat in bataie.

„Ai venit tu l-ai lovit, apoi tu un picior.”

Totul s-a intamplat joi seara in satul Ciucur Mingir din Cimislia. Potrivit politiei, tanarul de 19 ani, se afla in vizita la unul dintre agresori. Politia s-a autosesizat dupa ce imaginile au aprut pe retelele de socializare si a pornit un proces penal. Potrivit oamenilor legii, expertiza medico-legala a aratat ca vixtima s-a ales cu leziuni usoare.