Barbatul in care s-au tras trei gloante este un om de afaceri din Dubasari. Trei suspecti, retinuti

Deocamdata nu se cunoastre motivul pentru care acestia ar fi impuscat in barbat. Militia din Transnistria spune ca in directia victimei s-au tras mai multe focuri de arma in timp ce aceasta isi inchidea portile. Oamenii legii cerceteaza in continuare cazul.

Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului de Urgenta, Cristina Gorea, barbatul se afla in sectia reanimare intr-o stare extrem de grava. Militia din Transnistria spune ca el a fost operat.

Barbatul a fost impuscat acum doua zile.