Trei copii au ajuns la centrul de plasament din Anenii-Noi dupa un scandal in familie. Mama acestora a sunat la politie, iar oamenii legii spun ca au gasit-o pe femeie beata - VIDEO

Ieri dimineata, femeia a sunat la politie si a anuntat ca din casa i-au fost furate mai multe bunuri. Oamenii legii spun ca ajunsi la fata locului, au gasit-o afara impreuna cu trei copii. Mama ar fi fost beata, spune politia. Politistii. Inspectorii au chemat o ambulanta, iar copiii au dusi la spital, dupa care transportati impreuna cu mama la centrul de plasament din oras.

Silvia VETCU, OFITER DE PRESA IP ANENII-NOI: “Femeia care a sesizat politia, era in stare vizibila de ebrietate alcoolica avansata. Politia a constatat ca copii se afla in pericol. La fata locului au fost chemati Asisenta Sociala Anenii-Noi.”

Sefa Directiei Asistenta Sociala Anenii-Noi, spune ca mama este una responsabila. Ea are patru copii, unul locuieste cu bunica, iar ceilalti trei aveau conditii bune de trai.

Zinaida BUNESCU, SEFA DIRECTIEI ASISTENTA SOCIALA ANENII-NOI: “Noi am fost. Era cald in casa, era bine. Femeia dorea sa ii scoata mai repede din casa. Ea mai incalca, dar are grija de copii.”

Femeia vizata spune ca a chemat politia dupa ce s-a certat cu mama concubinului sau, iar aceasta i-a luat mai multe lucruri din casa in care traia si a alungat-o.

Elena MUHAMADEEVA: “La orice pas ma dadea afara. Ba imi lua una, ba alta. A inchis gazul sa nu fac mancare la copii, apa tot. Nu am gasit nimic, nici documente la copii.”

La randul sau, soacra afirma ca femeia nu isi ingrijea copiii si consuma des alcool.

Valentina, MAMA CUNCUBINULUI: “Am adus Asistenta Sociala in casa si am spus ca copii nu manca, satu sub lacata, nici baie normala, nici wc. Luatii copii si aveti grija de ei.”

Ea sustine ca a alungat-o dupa un scandal intre ea si fiul sau.

Valentina, MAMA CONCUBINULUI: “I-am spus, fata draga daca nu-ti place, du-te de unde ai venit. "

“Si documenetele baiatului le-am vrut si iata le-am gasit. Am dezbarnat lacata, am gasit cateva lucruri de-a baiatului si le-am luat.”

Mama si cei trei copii vor sta la centrul maternal din Anenii Noi pana cand autoritatile vor clarifica situatia si vor gasi o solutie. Cei de la Directia Asistenta Sociala spun ca nu vad rezolvarea in lipsirea ei de drepturi parintesti asa ca nu vor initia aceasta procedura.