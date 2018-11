Trei familii din capitala au ramas pe drumuri, dupa ce casele lor au fost cuprinse de flacari, iar pompierii au folosit tone de apa pentru a stinge focul: "Dormeam, iar brusc am vazut ca arde" - VIDEO

Incendiul a izbucnit sub acoperisul unei locuinte de pe strada Bucuresti. Cel care a observat flacarile a fost unul dintre vecini. Zahar Gherasim spune ca simtea miros de fum de dimineata, dar a crezut ca cineva a dat foc frunzelor uscate.

“Cand ies afara si cand ma uit flacara iese de sub tabla. Am sculat repede vecinii.”

Barbatul spune ca locuieste aici de peste 40 de ani, iar acum priveste cu neputinta la casa in care ploua ca afara din cauza tonelor de apa folosite de pompieri pentru a potoli flacarile. In prag de iarha, Zahar Gherasim nu stie unde sa o apuce.

”Am facut reparatie da acum deja nu stiu, cu ce ajutor o sa facem. Casa e din lemn, daca mai intarziua puteau sa arda toata casa. E casa veche de 100 si ceva de ani."

”-Ce va ganditi sa faceti mai departe, acum ca vine iarna? -O sa facem reparatie, poate ne va ajuta cineva.”

Cea mai afectata este, insa, locuinta Aureliei si a lui Gheorghe. Cei doi copii, frate si sora erau singuri acasa. Cuprinsi de frica, copiii au tresarit in momentul in care tavanul casei s-a prabusit. Au iesit in graba cand flacarile au cuprins acoperisul, iar tot ce au luat cu ei a fost o geaca si un fular.

“Noi dormeam si brusc toata asta. Cand am iesit vedeam ca ardea. - Ce ai reusit sa iai din casa? Nimic, scurta a luat fratele si mi-a adus o doamna niste haine.”

Alti vecini, disperati incercau sa stranga apa cu carpele pentru a salva macar ceva din casa. Aceasta femeie isi are locuinta in apropierea celor trei afectate. A fost anuntata de vecini despre incendiu si a venit intr-un suflet de la munca sa vada care e situatia.

“Mi-am cerut voie si am venit repede acasa. Ma doare inima, m-am speriat. Suntem aici sase familii. Cred ca undeva nu a fost izolat bine.”

Gospodaria in care a pornit focul este lipita de sediul postului Radio Chisinau. Angajatii, in jur de 20 la numar, spun ca au iesit imediat cum au simtit miros de fum.

“Nu am reusit sa intelegem ce s-a intamplat, doar un fum gros a coborat jos in redactie.”

”Materialele si arhivele noastre au ramas inauntru si nu stim cum urmeaza sa fie salvate.”

Pentru stingerea incendiului au intervenit trei autospeciale, doua dintre ele nu au avut acces in ograda intrucat drumul de acces este foarte ingust. Pompierii urmeaza sa stabileasca de la ce a pornit focul, dar si care sunt pagubele. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.