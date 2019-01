Trei oameni, printre care si un copil, gasiti arsi in casa dupa ce locuinta in care se aflau a fost mistuita de flacari, la Leova

Tragedia s-a produs in satul Toma, raionul Leova. In jurul orei 2:55 pompierii au fost chemati sa stinga un incendiu izbucnit intr-o locuinta. Doua echipaje au fost acolo. Dupa ce au stins flacarile, salvatorii au gasit in casa corpurile neinsufletie ale celor trei victime, un barbat de 78 de ani, o femeie de 46 de ani si un copil de 11 ani.

Autoritatile urmeaza sa stabileasca circumstantele in care s-a produs incendiul.