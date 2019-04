Trei persoane, transportate la spital dupa ce microbuzul in care se aflau s-a ciocnit cu un Renault si a ajuns intr-un sant pe o sosea din Sangerei - GALERIE FOTO

Potrivit politiei, totul s-a intamplat astazi la orele 8:00 in apropierea satului Coscodeni, raionul Sangerei.

Soferul camionului in varsta de 51 de ani a pierdut controlul volanului, a intrat intr-un alt automobil si a fost proiectat intr-un sant. Totul pentru ca i s-a defectat frana. In masina se aflau 5 pasageri. In urma impactului, trei dintre ei au fost transportati la spital.

Oamenii legii spun ca soferul Renault-ului se deplasa regulamentar. Acesta nu a patit nimic. Politistii spun ca soferii nu erau in stare de ebrietate.

Toate circumstantele se stabilesc.