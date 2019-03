Trei semafoare vorbitoare au aparut in cartierul Telecentru din capitala. Acestea ii anunta pe trecatori cand e verde sau rosu si sunt destinate celor cu vederea slaba - VIDEO

Acest semafor care... vorbeste se afla pe strada Dokuceaev din capitala de cateva saptamani. Sunetul este emis de un dispozitiv acustic, asa incat oamenii sunt anuntati cand se aprinde culoarea verde si pot sa traverseze. Acest barbat era nevoit sa intrebe de cei din jur daca poate sa treaca drumul, acum, insa, se descurca singur.

Mihai PLAMADEALA: „Semaforul vorbeste cand e culoarea rosie, cand e verde, atentioneaza si stiu sa traversez, chiar daca nu este nimeni.”

Unii locuitori spun, insa, ca semafoarele nu sunt eficiente, intrucat se aud foarte rau.”

„Foarte greu ne descurcam, daca trebuie sa mergem pe partea opusa a strazii se aude foarte rau, am vrea si in partea asta sa instaleze un difuzor. Daca in parte cea lalta se aude aici nu se aude.”

„E rau ca sunetul semaforului e incet. Cnad venim de la policlinica il auzim, in partea asta nu se aude si trebuie lumea sa ne ajute.”

Si singurul semafor care functioneaza pe strada Pietrarilor a fost dotat cu un dispozitiv care care atentioneaza pietonii inainte sa traverseze.

Aceste doua strazi au fost selectate pentru ca in apropiere se afla un bloc de locuit destinat persoanelor fara vedere.

„Sunt foarte eficiente pentru oamenii care locuiesc aici. Cateodata si noi atragem atentie mai bine, decat sa ne uitam la semafor- auzim.”

„Mi se pare ca pentru oamenii nezatori este foarte util. Si noi trebuie sa ne gandim si la ei. Unde sunt oamenii acestia locuies si sunt si organizatiile acestora este necesar.”

Potrivit celor de la Asociatia Nevazatorilor, pana la sfarsitulu anului in tot orasul inca 13 semafoare ar urma sa mai fie dotate cu dispozitive acustice. Prea putin in conditiile in care in Chisinau exista aproape 200 de semafoare.

Valentina ROSCA, PRESEDINTELE ASOCIATIEI NEVAZATORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA: „Sunt necesare, de asemenea, pe bulevardul Stefan cel Mare, noi am cerut sa fie instalate si pe strada Mihai Viteazul si in sectorul Buiucani.”

In Chisinau locuiesc in jur de 9000 de nevazatori.