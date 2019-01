Tutu are un Mercedes de 80 de mii de euro si o casa de aprope 3 milioane de lei, iar Nastas traieste intr-o casa de un milion si jumatate si a obtinut la nunta aproape 45 de mii de euro. Averile candidatilor din circumscriptia nr. 33

Constantin Tutu are un Mercedes de 80 de mii de euro, o casa de aproape trei milioane de lei, iar in ultimii doi ani a ridicat un salariu de 300 de mii de lei. Contracandidatul democratului pe circumscriptia numarul 33, Andrei Nastas, traieste intr-o casa de un milion si jumatate de lei, dar nu are nicio masina. Asta se arata in declaratiile lor de avere publicate de CEC.