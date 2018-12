Tutu, un al doilea Stefan cel Mare sau Schwarzenegger de Moldova - comparatiile facute de un prezentator, la o emisiune de la un post TV afiliat democratilor. Tutu: "Oamenii ma roaga sa fiu primar" - VIDEO

Video in curand*

Cristian TABARA, JURNALIST PUBLIKA TV: “Porniti fara etichete. Probabil nu este cel mai bun din oratori.. i-ati aplicat etichete, de unde credeti ca stiti cel mai bine de Tutu.”

Cu acest discurs si-a inceput interventia gazda emisiunii, care l-a tot elogiat pe invitatul sau pe parcursul discutiei.

Cristian TABARA, JURNALIST PUBLIKA TV: “Cate lupte a avut. - Te pot compara cu Stefan cel Mare."

Constantin TUTU, DEPUTAT PDM: “Foarte frumoasa comparatie.”

La un moment dat, jurnalistul i-a oferit democratului si titul de Schwarzenegger de Moldova.

Cristian TABARA, JURNALIST PUBLIKA TV: “Daca va pare ca exagerez cu rolul lui C.Tutu un politica, haideti sa ne uitam la Arnold Shartzeger, care din sportiv a ajuns guvernator.”

Tutu a povestit despre cariera sa in sport, dar si politica.

Constantin TUTU, DEPUTAT PDM: “Si in polititica faci greseli, pentru ca nu te pregatesti.“

Amintindu-si probabil despre interventiile nereusite de la tribuna parlamentului. Tutu nu a spus nimic despre intentia de a participa la parlamentare pe circumscriptii, desi s-a afisat de nenumarate la Truseni Bacioi si Durlesti.

Constantin TUTU, DEPUTAT PDM: “In Bacioi oamenii ma roaga sa le fiu primar, dr eu le spun ca doar daca deputat ajung pot ajuta.”

Emisiunea a fost difuzata ieri, iar comparatiile facute de jurnalist au ajuns virale pe internet. Tutu a ajuns deputat in 2014, de pe listele Partidului Democrat. Sportivul, care si-a cumparat anul trecut un bolid de lux de peste 80 de mii de euro, a avut in trecut si probleme cu legea. In 2012, acesta a fost implicat intr-un schimb de focuri, in urma caruia a decedat un barbat. In consecinta, Tutu a fost acuzat de huliganism, in dosarul crimei de la Orhei. Patru ani mai tarziu, acesta insa a fost achitat de judecatoria de la Orhei.