Uitate in curtile blocurilor, zeci de masini stau neatinse de ani de zile. Oamenii sunt revoltati pentru ca in jurul autoturismelor se aduna mizerie si, totodata, pentru ca ocupa locurile de parcare: "Stau aici de ani de zile" - VIDEO

Uitate in curtile blocurilor sau in alte locuri publice, zeci de masini stau neatinse de ani de zile. Oamenii sunt revoltati pentru ca in jurul autoturismelor se aduna mizerie si, totodata, pentru ca ocupa locurile de parcare. Potrivit pretorilor de sector, vehiculele care sunt abandonate, dar au placute de inmatriculare, nu pot fi evacuate.