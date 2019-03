Un accident violent s-a produs in aceasta dimineata pe strada Ismail din capitala: “Nu am vazut cand si de unde a venit dar a fost o lovitura destul de mare, m-am speriat foarte tare”- VIDEO

Accidentul s-a produs in jurul orei 10, pe strada Ismail din capitala. Un sofer, aflat la volanul unui automobil de marca Kia, a lovit un Volkswagen, dupa care un Opel, iar apoi a intrat pe contrasens si s-a izbit de parapetul unui pod. In urma impactului a avut de suferit doar soferul din Opel. Barbatul spune ca nu a vazut nimic si ca doar a simtit o lovitura puternica.

"El m-a lovit din spate foarte tare, eu mergeam normal.”



Sotia acestuia, care se afla in masina, nu a patit nimic, dar a tras o sperietura zdravana.

“Nu am vazut cand si de unde a venit dar a fost o lovitura destul de mare, m-am speriat foarte tare.”

In scurt timp, la fata locului a venit o ambulanta, iar medicii i-au acordat ajutor soferului care se tinea de cap.

Conducatorul auto de 26 de ani, care s-ar face vinovat de producerea accidentului, sustine ca nu avea viteza mare.

"Cineva m-a atins, eu nici nu am observat cine, si am zburat de pe partea aceea, aici. -Ati avut viteza?-40-50 nu am mers repede.”

Potrivit politiei, soferul a fost amendat cu 1500 de lei si sase puncte de penalizare.