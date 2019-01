Un adolescent a murit, iar 7 persoane au fost transportate in stare grava la spital, dupa ce microbuzul in care se aflau a derapat si a ajuns intr-un copac. Politia spune ca accidentul s-a produs din cauza cauciucurilor uzate ale vehiculului - VIDEO

In jurul orei 12, microbuzul plin cu pasageri s-a pornit din satul Gura-Galbenei spre Chisinau. La cateva minute, vehiculul a derapat de pe sosea si a ajuns intr-un copac.

Oamenii legii spun ca soferul circula cu viteza, iar cauciucurile din spate ale vehicului erau uzate. Mai multi salvatori au fost chemati pentru a scoate persoanele prinse intre fiarele automobilului. In urma impactului violent, 8 persoane au fost transportate la spital, printre care si un copil. Baiatul in varsta de 12 ani s-a stins in sectia reanimare, iar mama acestuia se afla in stare extrem de grava.

Oamenii legii atentioneaza soferii care pornesc la drum ca si la aceasta ora se circula cu dificultate pe mai multe sosele nationale.