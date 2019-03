Un angajat de la Fisc, dar si reprezentantii a doua firme din regiunea transnistreana au fost retinuti. Ei sunt suspectati ca au facut uz de date false, asa incat intreprinderile sa nu achite TVA in valoare de 3 milioane de lei - VIDEO

Descinderi in aceasta dimineata la sediul Serviciului Fiscal de Stat. Un angajat al institutiei este banuit ca a semnat decizia de restituirea a TVA-ului pentru o intreprindere, prejudiciind astfel bugetul de stat cu peste un milion de lei.

Procurorii PCCOCS au retinut si un agent economic, care dupa ce a oferit date contabile gresite, s-a eschivat de la plata TVA-ului in suma de trei milioane de lei.

Procurorii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale au pornit urmarirea penala in care se banuieste ca doi agenti economici din regiunea transnistreana, s-au eschivat in perioada 2018-2019, de la plata TVA-ului in suma de peste trei milioane de lei. Antrenat in schema era un angajat al Serviciului Fiscal de Stat.

Nicolae DUMBRAVEANU, PROCUROR: -”A fost adoptata decizia respectiva prin care in rezultatul unui control fiscal s-a adoptat decizia potrivit careia i-a fost restituita taxa pe valoare adaugata catre intreprinderile respective.”

In aceeasi perioada, grupul infractional si mai multi colaboratori de la FISC, au restituit ilegal din bugetul de stat taxa pe valoare adaugata pentru intreprinderile vizate. Astfel acestia au adus un prejudiciu de aproximativ un milion de lei.

Nicolae DUMBRAVEANU, PROCUROR: ”Avem trei persoane retinute. Este vorba despre directorul intreprinderii, contabilul si un colaborator al Serviciului Fiscal de Stat.”

Procurorii au facut azi perchezitii in 16 sedii de unde au ridicat suporturi de informatie electronica, acte contabile si mai multe documente.

Nicolae DUMBRAVEANU, PROCUROR: ”Suma prejudiciului credem ca este mult mai mare decat cel estimat.”

Cei trei banuiti au fost retinuti si audiati. Pentru evaziune fiscala, conform legislatiei, acestia risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la cinci ani, iar pentru escrocherie pana la 15 ani de privatiune de libertate.

Intr-un comuncat emis de Serviciul Fiscal se arata ca institutia va oferi sprijinul organelor de ancheta in documentarea faptelor si elucidarea cicumstantelor cazului.