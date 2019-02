Un autocar cu 16 pasageri la bord, de pe ruta Chisinau-Moscova s-a izbit violent de un tractor cu remorca. S-a intamplat la Rascani - VIDEO

Totul s-a intamplat in aceasta dimineata in apropiere de satul Corlateni din raionul Rascani.

Politia spune ca soferul autocarului circula cu viteza. La un moment dat, el a vrut sa iasa la depasire, insa nu a respectat distanta si s-a lovit in remorca unui tractor care mergea in fata lui. In urma impactului, autocarul care avea la bord 16 pasageri a fost avariat, iar remorca s-a rasturnat.

Acesta risca o amenda de 1200 de lei si cinci puncte de penalizare.