Un automobil de marca Ford Mondeo a fost gasit rasturnat intr-un sant de catre oamenii legii. Soferul automobilului nu era la fata locului -VIDEO

Masina a fost descoperita in aceasta dimineata in apropiere de localitatea Horasti, raionul Ialoveni. In automobil nu se afla nimeni, oamenii legii au gasit doar actele. Ulterior dupa ce au fost verificate actele, oamenii legii au depistat ca proprietarul masinii se afla peste hotare. Soferul care a ajuns cu masina in sant urmeaza sa fie identificat de politie.

Pentru parasirea locului accidentului el risca sa fie privat de dreptul de a conduce de la doi pana la trei ani sau arest contraventional pe un termen de 15 zile.