Un avocat din capitala, retinut dupa ce ar fi cerut 28 de mii de euro de la un condamnat pentru a-l elibera din detentie inainte de termen. Cum i-ar fi promis si cum s-a aflat totul

Potrivit CNA, avocatul ii spunea detinutului ca ar avea influenta asupra administratiei penitenciarelor, dar si asupra unor magistrati si ca-i poate influenta sa adopte o decizie favorabila in privinta detinutului. Acesta a fost condamnat pentru omor.

Responsabilii de la CNA mai spun ca si tatal avocatului ar fi implicat. Acesta, ocupand pe timpuri, o inalta functie de conducere in cadrul administratiei nationale a penitenciarelor, fost procuror si avocat. Acestia au cerut de la detinut 28 000 de euro.

In urma actiunilor de urmarire penala, avocatul a fost retinut pentru 72 de ore in momentul in care a primit 1500 de euro de la un intermediar. In prezent, el este cercetat pentru trafic de influenta si daca va fi gasit vinovat acesta ar putea sta pana la 7 ani de inchisoare.