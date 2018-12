Un barbat a ajuns la spital cu o rana la cap, dupa ce masina pe care o conducea a fost izbita de un camion, pe o strada din capitala: "Am auzit sunetul de la frana si o bubuitura" - VIDEO

Accidentul s-a produs pe soseaua Muncesti, la iesirea din oras. Un mecanic de la o vulcanizare din apropiere sustine ca a vazut momentul impactului si ca vinovat s-ar face soferul unui Seat, care nu ar fi acordat prioritate camionului.

„ - Ce ati auzit?- Sunetul de la frana si bubuitura, am si vazut nu doar am auzit. Soferul era cu capul spart si l-a luat ambulanta.”

Soferul camionului nu a avut de suferit, insa a tras o sperietura zdravana. Barbatul sustine ca se deplasa regulamentar si s-a trezit brusc cu o masina in fata.

„M-am speriat foarte tare. Eu veneam de la Chisinau si el nu s-a asigurat, a iesit in fata, nicidecum nu am avut cum sa evita. Eu eram pe principala trebuia sa cedeze.”





„- Ati servit alcool?- Doamne fereste 0,0”

Un echipaj de politie a fost chemat la fata locului.

Victor CERNEI, OFITER DE INVESTIGARE A ACCIDENTELOR RUTIERE: „Aproximativ la orele 12:30 a venit informatia ca este un accident la intersectia Bacioi cu Muncesti. La fata locului am stabilit ca automobiliele de model Seat si MAN sunt implicate in accident. Soferul Seatului se afla singur in masina si a fost transportat la spital.”

Reprezentantii Spitalului de Urgenta nu au fost de gasit la telefon pentru a ne spune in ce stare se afla barbatul. In urma impactului, Seat-ul in care se afla acesta a fost grav avariat si evacuat cu o platforma auto.