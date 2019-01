Un barbat a ajuns la spital dupa ce o butelie de gaz a explodat intr-o casa din Copanca. In urma deflagratiei o parte a casei a fost daramata - GALERIE FOTO

Potrivit politie, totul a avut loc in satul Copanca in jurul orei 18:00. Barbatul in varsta de 37 de ani a suportat arsuri pe 7% din suprafata corpului. Din primele cercetari politia a stabilit ca barbatul a incercat sa uneasca butelia la furtun, dar in urma unei manevre nereusite a avut loc deflagratia.

Barbatul s-a ales cu fracturi la ambele picioare si a fost preluat de un echipaj medical.