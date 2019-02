Un tanar a cazut intr-o groapa de pe un santier de constructii din Straseni

S-a intamplat noaptea trecuta. Potrivit IGSU, barbatul era constient in urma caderii, insa si-a fracturat piciorul drept. Medicii au spus ca viata lui este in afara oricarui pericol.

Toate circumstantele cazului urmeaza sa fie stabilite.

Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta al MAI in anul 2018, pompierii au reusit sa salveze 12 persoane care au cazut in fantani si gropi, iar in anul 2019, acesta este al doilea caz asemenator.

IGSU indeamna oamenii sa apeleze Serviciul 112, in situatii de risc.