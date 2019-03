Un barbat a dat busna in parcarea inspectoratului de la Ciocana si, cu o ranga metalica, a inceput sa loveasca in masini. Oamenii legii l-au oprit dupa ce acesta reusit sa deterioreze opt autoturisme - VIDEO

Totul s-a intamplat in aceasta dimineata pe strada Voluntarilor din sectorul Ciocana al capitalei. Avand cu el o ranga metalica, barbatul in varsta de 48 de ani a inceput sa loveasca masinile parcate in fata inspectoratului.

“Dimineata o persoana intentionat a deteriorat mai multe automobile, care apartin cetatenilor cat si colegilor mei de la serviciu, chiar in parcare, avea o ranga metalica l-am vazut, s-a mai intamplat asa ceva pana acum?- Nu, prima data.”

Oamenii legii care se aflau la serviciu in acel moment, au incercat sa-l opreasca. Si cum acesta avea un comportament agresiv, politistii au chemat medicii de la spitalul de psihiatrie.

Artur NISTREANU, SEFUL ADJUNCT AL SECTIEI URMARIRE PENALA IP CIOCANA: “Barbatul a fost preluat de catre un echipaj medical pentru stabilirea starii psihice. La moment se petrec actiuni de urmarire penala pentru a stabili prejudiciul adus victemelor.”

Potrivit politiei, anterior individul a mai fost judecat pentru infractiuni similare. O cauza penala a fost deschisa, iar oamenii legii incearca sa afle ce l-a determinat pe barbat sa recurga la un asemenea gest.